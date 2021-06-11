Тренер сборной Бельгии о матче с Россией: первая игра — самая сложная

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес поделился ожиданиями от матча с Россией на старте группового этапа чемпионата Европы по футболу.

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес поделился ожиданиями от матча с Россией на старте группового этапа чемпионата Европы по футболу.

«Первая игра — самая сложная, но мы хорошо тренировались и подходим к турниру в хорошей форме. В первом матче всегда непросто, нужно разобраться с некоторыми психологическими моментами. Мы отлично знаем сборную России, она нас тоже. Мы будем играть перед тысячами российских болельщиков», — сказал Мартинес на пресс-конференции.

Матч Бельгия — Россия состоится 12 июня. Встреча пройдёт в Санкт-Петербурге. Начало игры — в 22:00.

Евро-2020, перенесённый на 2021 год из-за пандемии коронавируса, пройдёт с 11 июня по 11 июля. Сборная России на групповом этапе сыграет с национальными командами Бельгии, Финляндии и Дании.

Ранее Мартинес высказался о состоянии Витселя и Де Брёйне перед матчем с Россией.