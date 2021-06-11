Тренер сборной Бельгии высказался о состоянии Витселя и Де Брёйне перед матчем с Россией

«Витсель довольно долго находился в сборной. Он принял решение не ездить в Санкт-Петербург, чтобы потренироваться лишние два дня. Думаю, Аксель продолжит работать дальше. Де Брёйне? Кевину нужно было пройти через несколько стадий реабилитации. Вчера результаты были довольно хорошие, но он пока не тренировался. Следующие несколько дней будут очень важными в плане его возвращения в команду. Оба тренируются по индивидуальной программе, но завтра ни один из них не сыграет. Есть вещи, над которыми нужно работать. Оба восстанавливаются и скоро вернутся», — сказал Мартинес на пресс-конференции.

Матч Бельгия — Россия состоится 12 июня. Встреча пройдёт в Санкт-Петербурге. Начало игры — в 22:00.

Евро-2020, перенесённый на 2021 год из-за пандемии коронавируса, пройдёт с 11 июня по 11 июля. Сборная России на групповом этапе сыграет с национальными командами Бельгии, Финляндии и Дании.

Ранее вратарь сборной Бельгии Тибо Куртуа заявил, что его не пугает тот факт, что в команде России выявили заболевшего коронавирусом игрока.