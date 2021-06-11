Куртуа не пугает тот факт, что в сборной России выявили заболевшего коронавирусом игрока

Голкипер сборной Бельгии по футболу Тибо Куртуа ответил на вопрос, пугает ли его тот факт, что в команде России выявили заболевшего коронавирусом игрока перед стартовым матчем чемпионата Европы.

Голкипер сборной Бельгии по футболу Тибо Куртуа ответил на вопрос, пугает ли его тот факт, что в команде России выявили заболевшего коронавирусом игрока перед стартовым матчем чемпионата Европы.

«Нет. Это случалось довольно часто по ходу прошлого сезона во многих чемпионатах. Это очень неудачно для них. Но мы принимаем все меры предосторожности. Постараемся не допустить, чтобы кто-либо заболел в нашей команде», — сказал Куртуа на пресс-конференции.

Матч Бельгия — Россия состоится 12 июня. Встреча пройдёт в Санкт-Петербурге. Начало игры — в 22:00 мск.

Евро-2020, перенесённый на 2021 год из-за пандемии коронавируса, пройдёт с 11 июня по 11 июля. Сборная России на групповом этапе сыграет с национальными командами Бельгии, Финляндии и Дании.

Ранее Куртуа заявил, что сборная Бельгии хочет выиграть Евро-2020.