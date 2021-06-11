Куртуа: сборная Бельгии хочет выиграть Евро-2020

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Голкипер сборной Бельгии Тибо Куртуа в преддверии матча с Россией на старте группового этапа чемпионата Европы по футболу назвал цели команды на турнире.
Куртуа: сборная Бельгии хочет выиграть Евро-2020
  • Reuters

«Конечно, мы хотим выиграть Евро. Мы должны работать и работать. Мы начнём завтра и будем стараться побеждать в каждом матче, как и на чемпионате мира. Нужно идти от игры к игре», — сказал Куртуа на пресс-конференции.

Матч Бельгия — Россия состоится 12 июня. Встреча пройдёт в Санкт-Петербурге. Начало игры — в 22:00 мск.

Евро-2020, перенесённый на 2021 год из-за пандемии коронавируса, пройдёт с 11 июня по 11 июля. Сборная России на групповом этапе сыграет с национальными командами Бельгии, Финляндии и Дании.

Ранее Куртуа выразил уверенность, что Бельгии предстоит сложный матч со сборной России.

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