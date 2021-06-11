Куртуа считает, что Бельгии предстоит сложный матч со сборной России

Голкипер сборной Бельгии Тибо Куртуа поделился ожиданиями от матча с Россией на старте чемпионата Европы по футболу.

Голкипер сборной Бельгии Тибо Куртуа поделился ожиданиями от матча с Россией на старте чемпионата Европы по футболу.

«Нет никакого преимущества, если с кем-то играл раньше. Но всё в порядке. Мы отлично знаем наших соперников. Готовы к завтрашнему матчу. Конечно, игра будет сложной. Будет много борьбы, но мы готовы к этому», — сказал Куртуа на пресс-конференции.

Матч Бельгия — Россия состоится 12 июня. Встреча пройдёт в Санкт-Петербурге. Начало игры — в 22:00 мск.

Евро-2020, перенесённый на 2021 год из-за пандемии коронавируса, пройдёт с 11 июня по 11 июля. Сборная России на групповом этапе сыграет с национальными командами Бельгии, Финляндии и Дании.

Ранее Куртуа выразил надежду на успешное выступление сборной Бельгии на Евро-2020.