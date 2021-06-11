Куртуа надеется на успешное выступление сборной Бельгии на Евро-2020

Голкипер сборной Бельгии по футболу Тибо Куртуа перед матчем с Россией на групповом этапе выразил надежду на успешное выступление своей команды на чемпионате Европы.

Голкипер сборной Бельгии по футболу Тибо Куртуа перед матчем с Россией на групповом этапе выразил надежду на успешное выступление своей команды на чемпионате Европы.

По его словам, для него главное, что команда выступила как можно лучше.

«За эти годы я стал лучше, играю лучше. Когда преодолеваешь трудности, становишься сильнее. Так случилось и со мной. У меня был отличный сезон в клубе. Надеюсь, удачно выступим на Евро», — сказал Куртуа на пресс-конференции.

Матч Бельгия — Россия состоится 12 июня. Встреча пройдёт в Санкт-Петербурге. Начало игры — в 22:00 мск.

Евро-2020, перенесённый на 2021 год из-за пандемии коронавируса, пройдёт с 11 июня по 11 июля. Сборная России на групповом этапе сыграет с национальными командами Бельгии, Финляндии и Дании.

Ранее Роман Евгеньев прибыл в расположение сборной России по футболу.