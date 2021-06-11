Евгеньев прибыл в расположение сборной России по футболу

Защитник Роман Евгеньев прибыл в расположение сборной России по футболу перед матчем первого тура группового этапа чемпионата Европы с Бельгией.

Защитник Роман Евгеньев прибыл в расположение сборной России по футболу перед матчем первого тура группового этапа чемпионата Европы с Бельгией.

Напомним, Евгеньев не вошёл в список национальной команды на турнир, но в итоге был вызван, так как пришлось исключить из состава полузащитника Андрея Мостового, сдавшего два положительных теста на коронавирус.

Матч Бельгия — Россия состоится 12 июня в Санкт-Петербурге. Начало игры — в 22:00 мск.

Евро-2020, перенесённый на 2021 год из-за пандемии коронавируса, пройдёт с 11 июня по 11 июля. Сборная России на групповом этапе сыграет с национальными командами Бельгии, Финляндии и Дании.

Ранее Леонид Слуцкий признался, что у него есть три вопроса по составу сборной России на матч с Бельгией.