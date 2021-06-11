Сёмин высказал мнение о вызове Евгеньева в сборную России на Евро-2020

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал вызов в сборную России Романа Евгеньева вместо Андрея Мостового для выступления на чемпионате Европы.

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал вызов в сборную России Романа Евгеньева вместо Андрея Мостового для выступления на чемпионате Европы.

«Евгеньев сможет заменить Фёдора Кудряшова, который у нас под большим вопросом. Мы не знаем, сможет ли он быстро подлечиться. В средней линии есть большая группа игроков, которая сможет сыграть вместо Мостового. Евгеньев провёл хороший сезон, он опытный игрок. За молодёжную сборную прошёл большой цикл, тем более он капитан «Динамо», — приводит слова Сёмина «Матч ТВ».

22-летний Евгеньев, прошедший с командой сбор, но не попавший в итоговый состав на Евро, заменил выбывшего из-за положительных тестов на коронавирус Мостового. Кудряшов, несмотря на травму, остался в составе сборной.

Чемпионат Европы стартует 11 июня. Российская сборная проведёт первый матч на турнире с командой Бельгии. Игра состоится в Санкт-Петербурге 12 июня.

Ранее Станислав Черчесов прокомментировал вызов Евгеньева в сборную России.