Черчесов прокомментировал вызов Евгеньева в сборную России

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов перед матчем первого тура группового этапа чемпионата Европы по футболу — 2020 с национальной командой Бельгии ответил на вопрос, почему вместо полузащитника Андрея Мостового был вызван защитник Роман Евгеньев.

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов перед матчем первого тура группового этапа чемпионата Европы по футболу — 2020 с национальной командой Бельгии ответил на вопрос, почему вместо полузащитника Андрея Мостового был вызван защитник Роман Евгеньев.

«Потому что Евгеньев прошёл весь сбор. Самошников до сих пор травмирован, поэтому Роман. Что касается остальных игроков, то и вчера, и сегодня сделали тесты. Все чистые», — сказал Черчесов на пресс-конференции.

Матч Бельгия — Россия состоится 12 июня. Встреча пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало игры — в 22:00.

Евро-2020, перенесённый на 2021 год из-за пандемии коронавируса, пройдёт с 11 июня по 11 июля. Сборная России на групповом этапе сыграет с национальными командами Бельгии, Финляндии и Дании.

Ранее сообщалось, что Евгеньев заменит Мостового в заявке сборной России на Евро-2020.