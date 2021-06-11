УЕФА попросил сборную Украины скрыть лозунг «Героям слава!»

Об этом говорится в сообщении, полученном в ответ на запрос RT.
В УЕФА отметили, что делегат матча будет проверять наличие лозунга на футболке перед каждой игрой украинской команды.
6 июня сборная Украины представила форму для Евро-2020: на ней изображены границы страны, включая Крым, который с 2014 года входит в состав России. Позднее в УЕФА обязали сборную Украины убрать с формы надпись «Героям слава!».
Ранее в Украинской ассоциации футбола заявили о договорённости с УЕФА о сохранении лозунгов на форме сборной Украины на Евро-2020.