УЕФА попросил сборную Украины скрыть лозунг «Героям слава!»

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) заявил, что сборной Украины необходимо скрыть лозунг «Героям слава!» на своей форме во время матчей чемпионата Европы.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) заявил, что сборной Украины необходимо скрыть лозунг «Героям слава!» на своей форме во время матчей чемпионата Европы.

Об этом говорится в сообщении, полученном в ответ на запрос RT.

В УЕФА отметили, что делегат матча будет проверять наличие лозунга на футболке перед каждой игрой украинской команды.

6 июня сборная Украины представила форму для Евро-2020: на ней изображены границы страны, включая Крым, который с 2014 года входит в состав России. Позднее в УЕФА обязали сборную Украины убрать с формы надпись «Героям слава!».

Ранее в Украинской ассоциации футбола заявили о договорённости с УЕФА о сохранении лозунгов на форме сборной Украины на Евро-2020.