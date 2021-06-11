В УАФ заявили о договорённости с УЕФА о сохранении лозунгов на форме сборной Украины на Евро-2020

Глава Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко заявил о достижении договорённости с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) о сохранении на форме национальной команды для Евро-2020 лозунгов «Слава Украине!» и «Героям слава!».

Глава Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко заявил о достижении договорённости с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) о сохранении на форме национальной команды для Евро-2020 лозунгов «Слава Украине!» и «Героям слава!».

«На период проведения матчей турнира с ранее утверждённым дизайном формы на внутренней стороне футболок будет добавлен ещё один элемент. Это утверждённая утром исполкомом УАФ большая эмблема национальных сборных с картой Украины, тризубом и ещё одной надписью «Слава Украине». Лозунг «Героям Слава!» будет размещён за картой, в центре очертаний границ Украины», — написал Павелко в своём Facebook.

6 июня сборная Украины представила форму, в которой сыграет на Евро-2020: на ней изображены границы страны, включая Крым, который с 2014 года входит в состав России. Позднее в УЕФА обязали сборную Украины убрать с формы надпись «Героям слава!».

Ранее сообщалось, что на Украине утвердили официальный футбольный статус лозунгов «Слава Украине!» и «Героям слава!».