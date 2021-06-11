Главная Новости Сборные Календарь Результаты Стадионы Статистика
 | 
11 июня
Стали известны стартовые составы сборных Турции и Италии на матч открытия Евро-2020
Сборные Турции и Италии определились с составами команд на матч открытия чемпионата Европы по футболу.
Стали известны стартовые составы сборных Турции и Италии на матч открытия Евро-2020
  • Reuters
Стали известны стартовые составы сборных Турции и Италии на матч открытия Евро-2020
  • Reuters
Сборные Турции и Италии определились с составами команд на матч открытия чемпионата Европы по футболу.

С первых минут на поле стадиона «Олимпико» в Риме в составе сборной Турции выйдут Угурджан Чакыр, Умут Мераш, Чаглар Сёюнджю, Мерих Демирал, Зеки Челик, Окай Йокушлу, Хакан Чалханоглу, Юсуф Языджи, Озан Туфан, Кенан Караман и Бурак Йылмаз.

В стартовый состав сборной Италии вошли Джанлуиджи Доннарумма, Леонардо Бонуччи, Алессандро Флоренци, Леонардо Спинаццола, Джорджо Кьеллини, Мануэль Локателли, Жоржиньо, Николо Барелла, Лоренцо Инсинье, Чиро Иммобиле, Доменико Берарди.

Встреча состоится 11 июня. Начало — 22:00 мск.

Ранее был объявлен полный список фан-зон сборной России на Евро-2020.

Новости smi2.ru
Загрузка...

Читайте также

22:12 | 11 июня
Начало футбольного праздника: Италия и Турция играют в матче открытия Евро-2020
20:19 | 11 июня
«Остаётся покрутить пальцем у виска»: УАФ признала фразы «Слава Украине!» и «Героям слава!» лозунгами футбольной сборной
17:50 | 11 июня
Исключение Мостового и возвращение в обойму Черышева: в каком состоянии сборная России подходит к старту Евро-2020
15:26 | 11 июня
«Турнир пройдёт на высшем уровне»: в Санкт-Петербурге состоялась пресс-конференция о готовности России к Евро-2020
13:37 | 11 июня
Состояние Де Брёйне и Азара, конфликт Мбаппе и Жиру: что обсуждают перед началом Евро-2020
09:47 | 11 июня
Битвы грандов в «группе смерти» и старейшее дерби планеты: 15 самых интригующих матчей группового этапа Евро-2020
23:09 | 10 июня
«Турнир покажет нашу реальную силу»: сборная России прибыла в Санкт-Петербург перед стартом Евро-2020
19:26 | 10 июня
От юноши из Польши до ветерана из Нидерландов: самые интересные игроки Евро-2020
16:10 | 10 июня
«Очевидный политический подтекст»: в УЕФА обязали сборную Украины убрать с формы надпись «Героям слава!»
14:05 | 10 июня
«Рад, что ситуация разрешилась»: журналист Арустамян получил аккредитацию на Евро-2020 после первоначального отказа
09:34 | 10 июня
«Первым кандидатом на перевод в оборону был Зобнин»: Гаджиев о смене амплуа Баринова и игре с Бельгией на Евро-2020
21:39 | 9 июня
Визит Матыцина, состояние Кудряшова и реакция Шунина на критику: как сборная России готовится к Евро-2020
19:20 | 9 июня
Запрос РФС в УЕФА, ответ ФИФА и заявление Зеленского: как развивается скандал вокруг формы сборной Украины на Евро-2020
22:10 | 8 июня
Новое амплуа Дзюбы и отрицательные тесты на коронавирус: чем запомнилась открытая тренировка сборной России
18:05 | 8 июня
«Сборная теряет в креативе, когда Миранчука нет»: Кириченко о решениях Черчесова, запале Дзюбы и травме Кудряшова
12:45 | 8 июня
Легендарный Ибрагимович, надёжный тер Штеген и «непроходимый» ван Дейк: кто пропустит Евро-2020
08:11 | 8 июня
Операция Де Брёйне, коронавирус Бускетса и возвращение Бензема: как живут звёздные сборные в преддверии Евро-2020
21:02 | 7 июня
«Для них спорт и политика — единое целое»: в РФ осудили решение УЕФА утвердить форму сборной Украины с силуэтом Крыма
18:13 | 7 июня
Визит Мацуева, обследование Кудряшова и ожидания Сафонова: как сборная России готовится к Евро
20:35 | 6 июня
«Очевидное политическое заявление»: как в РФ отреагировали на дизайн формы сборной Украины по футболу с силуэтом Крыма
16:19 | 6 июня
«Не имеет значения, по какой схеме будем играть»: Евсеев о готовности сборной России к Евро
23:13 | 5 июня
Эксперименты Черчесова, травма Кудряшова и пассивность Дзюбы: выводы о контрольном матче Россия — Болгария
21:55 | 5 июня
«Каждый должен чувствовать себя частью команды»: Черчесов — о матче с Болгарией, травме Кудряшова и готовности Жиркова
19:55 | 5 июня
Победа перед Евро: Россия обыграла Болгарию в контрольном матче
17:38 | 4 июня
«Шунин у нас номер один»: Черчесов — об основном вратаре сборной России, матче с Болгарией и визите Киркорова
16:14 | 3 июня
«Будем чувствовать поддержку болельщиков»: как сборная России готовится к Евро-2020 после возвращения из Австрии
14:53 | 2 июня
Без Лунёва, но с Дивеевым: сборная России по футболу обнародовала окончательный состав на Евро-2020
07:38 | 2 июня
«Доволен отношением футболистов»: Черчесов о выводах из матча с Польшей, схеме игры и формировании состава на Евро-2020
20:30 | 31 мая
«Это этап подготовки к Евро»: Черчесов и Жемалетдинов провели пресс-конференцию перед товарищеским матчем с Польшей
19:04 | 28 мая
Фотосессия на фоне Альп, возвращение Дзюбы в ворота и поддержка Киркорова: как сборная России готовится к Евро-2020
09:30 | 28 мая
«У русских много желания показать себя»: Трезеге о ЧМ-2018 и Евро-2020, карьере Роналду и советах сыну
01:24 | 25 мая
Мечта Мостового о топ-чемпионатах и шутка Дзюбы о Соболеве: как сборная России готовится к Евро-2020 в Австрии
17:10 | 23 мая
Ангина Захаряна, сравнение Дзюбы с Лукаку и торт для Черчесова: сборная России по футболу прибыла в Австрию
16:22 | 21 мая
«Работа интенсивная и тяжёлая»: сборная России провела вторую тренировку на базе в Новогорске перед Евро-2020
22:48 | 20 мая
«Мыслить надо быстро»: сборная России по футболу начала подготовку к чемпионату Европы
22:10 | 11 мая
«Как и Миранчук, Захарян — разноплановый футболист»: Черчесов о составе сборной, триумфе «Зенита» и отказе Акинфеева
18:59 | 11 мая
Доверие к Жиркову и отсутствие Гилерме: почему расширенный состав сборной России по футболу к Евро-2020 вызывает вопросы
21:11 | 5 мая
Шанс для молодых футболистов и повод для конфликтов: как расширение заявок на ЧЕ повлияет на сборные
10:31 | 24 апреля
Дебют в ФНЛ и назначение на Олимпиаду: как судья Пустовойтова за шесть дней дважды вошла в историю российского футбола
15:38 | 23 апреля
На замену Дублину: УЕФА перенёс в Санкт-Петербург ещё три матча группового этапа Евро-2020
22:12 | 11 июня
Начало футбольного праздника: Италия и Турция играют в матче открытия Евро-2020
20:19 | 11 июня
«Остаётся покрутить пальцем у виска»: УАФ признала фразы «Слава Украине!» и «Героям слава!» лозунгами футбольной сборной
17:50 | 11 июня
Исключение Мостового и возвращение в обойму Черышева: в каком состоянии сборная России подходит к старту Евро-2020
15:26 | 11 июня
«Турнир пройдёт на высшем уровне»: в Санкт-Петербурге состоялась пресс-конференция о готовности России к Евро-2020

© Автономная некоммерческая организация
«ТВ-Новости»
2005—2020.
Все права защищены.