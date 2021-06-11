Стали известны стартовые составы сборных Турции и Италии на матч открытия Евро-2020

Сборные Турции и Италии определились с составами команд на матч открытия чемпионата Европы по футболу. Reuters

Reuters Сборные Турции и Италии определились с составами команд на матч открытия чемпионата Европы по футболу.