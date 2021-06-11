Стали известны стартовые составы сборных Турции и Италии на матч открытия Евро-2020

С первых минут на поле стадиона «Олимпико» в Риме в составе сборной Турции выйдут Угурджан Чакыр, Умут Мераш, Чаглар Сёюнджю, Мерих Демирал, Зеки Челик, Окай Йокушлу, Хакан Чалханоглу, Юсуф Языджи, Озан Туфан, Кенан Караман и Бурак Йылмаз.
В стартовый состав сборной Италии вошли Джанлуиджи Доннарумма, Леонардо Бонуччи, Алессандро Флоренци, Леонардо Спинаццола, Джорджо Кьеллини, Мануэль Локателли, Жоржиньо, Николо Барелла, Лоренцо Инсинье, Чиро Иммобиле, Доменико Берарди.
Встреча состоится 11 июня. Начало — 22:00 мск.
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