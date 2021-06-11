Объявлен полный список фан-зон сборной России на Евро-2020

Как сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС), фан-фестивали «Наши парни. Играем за вас!» будут работать в дни матчей сборной России: 12, 16 и 21 июня.
Полный список выглядит следующим образом.
Москва — «Парк Горького» (Пушкинская наб., «Рестопаркинг»).
Санкт-Петербург — Никольские ряды (ул. Садовая, 62).
Самара — «Солидарность Арена» (ул. Демократическая, 57).
Саранск — «Мордовия Арена» (ул. Волгоградская, 1), только 16 июня.
Нижний Новгород — стадион «Нижний Новгород» (ул. Бетанкура, 1А), но только 12 и 16 июня.
Екатеринбург — «Екатеринбург Арена» (ул. Репина, 5), но только 16 июня.
Сочи — Морской порт (площадь Южного мола).
Тула — Казанская набережная (12 июня), Тульский кремль (16 июня и 21 июня).
Пенза — с. Засечное, Фонтанная площадь.
Матч Бельгия — Россия состоится 12 июня. Встреча пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало игры — в 22:00.
Евро-2020, перенесённый на 2021 год из-за пандемии коронавируса, пройдёт с 11 июня по 11 июля. Сборная России на групповом этапе сыграет с национальными командами Бельгии, Финляндии и Дании.
Ранее в сборной Бельгии сообщили, что Витсель и де Брёйне не сыграют с Россией.