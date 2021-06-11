Евгеньев прокомментировал свой вызов в сборную России на Евро-2020

«Я только с базы приехал домой. Мне позвонили, сказали: «Будь начеку». Ну вот и всё, я даже чемоданы не успел разобрать. Когда Фёдор Кудряшов получил травму, была надежда, что заявят меня. Но когда я ехал домой, уже планировал свои выходные, уже никакой надежды, соответственно, не было. Но как только увидел звонок от начальника команды, сразу понял, что может всё-таки поеду. Даже чемодан не разбирал: домой зашёл, чемодан поставил, поужинал и узнал уже, что могу поехать», — рассказал Евгеньев в комментарии пресс-службе сборной.

22-летний защитник, прошедший с командой сбор, но не попавший в итоговый состав на Евро, заменил выбывшего из-за положительных тестов на коронавирус Андрея Мостового.

Чемпионат Европы стартует 11 июня. Российская сборная проведёт первый матч на турнире с командой Бельгии. Игра состоится в Санкт-Петербурге 12 июня.

Ранее Станислав Черчесов прокомментировал вызов Евгеньева в сборную России.