Матыцин заявил, что УЕФА были предоставлены все гарантии по поводу Евро в Санкт-Петербурге

Министр спорта России Олег Матыцин сообщил, что Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) были предоставлены все гарантии по поводу проведения в Санкт-Петербуге матчей чемпионата Европы.

Министр спорта России Олег Матыцин сообщил, что Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) были предоставлены все гарантии по поводу проведения в Санкт-Петербуге матчей чемпионата Европы.

«УЕФА были предоставлены все необходимые гарантии. За время подготовки к турниру в Санкт-Петербург несколько раз приезжали руководители Европейского союза футбольных ассоциаций», — цитирует Матыцина пресс-служба Оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге.

По его словам, у УЕФА не возникло никаких замечаний относительно готовности города к турниру.

«Северная столица является второй по количеству матчей чемпионата Европы. Это говорит об огромном доверии к нам. Уверен, что все болельщики получат огромное удовольствие от турнира», — добавил Матыцин.

Евро-2020, перенесённый на 2021 год из-за пандемии коронавируса, пройдёт с 11 июня по 11 июля. Санкт-Петербург примет шесть матчей группового этапа, а также одну игру четвертьфинала.

Ранее заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко заявил, что матчи Евро-2020 в Санкт-Петербурге смогут посетить более 150 тыс. человек.