Матыцин заявил, что УЕФА были предоставлены все гарантии по поводу Евро в Санкт-Петербурге

«УЕФА были предоставлены все необходимые гарантии. За время подготовки к турниру в Санкт-Петербург несколько раз приезжали руководители Европейского союза футбольных ассоциаций», — цитирует Матыцина пресс-служба Оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге.
По его словам, у УЕФА не возникло никаких замечаний относительно готовности города к турниру.
«Северная столица является второй по количеству матчей чемпионата Европы. Это говорит об огромном доверии к нам. Уверен, что все болельщики получат огромное удовольствие от турнира», — добавил Матыцин.
Евро-2020, перенесённый на 2021 год из-за пандемии коронавируса, пройдёт с 11 июня по 11 июля. Санкт-Петербург примет шесть матчей группового этапа, а также одну игру четвертьфинала.
Ранее заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко заявил, что матчи Евро-2020 в Санкт-Петербурге смогут посетить более 150 тыс. человек.