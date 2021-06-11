Чернышенко: матчи Евро-2020 в Санкт-Петербурге смогут посетить более 150 тысяч человек

Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко высказался о старте чемпионата Европы по футболу.

Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко высказался о старте чемпионата Европы по футболу.

«Мы все очень ждали старта чемпионата Европы. Уверен, что Санкт-Петербург встретит гостей своей уникальной неповторимой туристической атмосферой», — цитирует Чернышенко пресс-служба оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге.

Он также выразил уверенность, что матчи турнира в Санкт-Петербурге будут зрелищными и доставят удовольствие болельщикам.

«Игры в Северной столице смогут посетить более 150 тыс. человек. Для иностранных болельщиков открыты границы. В 20 городах организованы фан-зоны, благодаря которым игры увидит огромное количество россиян и гостей нашей страны», — добавил Чернышенко.

Евро-2020, перенесённый на 2021 год из-за пандемии коронавируса, пройдёт с 11 июня по 11 июля. Санкт-Петербург примет шесть матчей группового этапа, а также одну игру четвертьфинала.

Ранее кот Губерниева предсказал победу России над Бельгией в матче Евро-2020.