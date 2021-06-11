Смородская: хочу, чтобы футболисты сборной России встали на колено в поддержку BLM

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась мнением о преклонении колена в поддержку движения Black Lives Matter («Жизнь темнокожих имеет значение») перед матчами.

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась мнением о преклонении колена в поддержку движения Black Lives Matter («Жизнь темнокожих имеет значение») перед матчами.

«Это адекватное поведение нормальных людей. Движение BLM несёт за собой идею, что жизни всех людей важны: белых, чёрных — любых», — цитирует Смородскую Sport24.

Она отметила, что Джордж Флойд, после смерти которого возникло движение, не заслуживал подобной гибели. Кроме того, Смородская подчеркнула, что борьба с расизмом очень важна.

«Хочу, чтобы игроки нашей сборной встали на колено. Думаю, в сборной Черчесова это возможно», — добавила Смородская.

Матч Бельгия — Россия состоится 12 июня. Встреча пройдёт в Санкт-Петербурге. Начало игры — в 22:00 мск.

Ранее Леонид Слуцкий признался, что у него есть три вопроса по составу сборной России на матч с Бельгией.