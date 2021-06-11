Свищёв признался, что ему поступают угрозы из-за его критики формы сборной Украины

Член комитета Государственной думы России по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв рассказал об угрозах в свой адрес в соцсетях из-за его критики в адрес формы сборной Украины по футболу с изображением Крыма.

Член комитета Государственной думы России по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв рассказал об угрозах в свой адрес в соцсетях из-за его критики в адрес формы сборной Украины по футболу с изображением Крыма.

«Проблема в том, что на Украине дела совсем плохи. Знаете, сколько в социальных сетях мне пишут гадостей за мою позицию про новую форму сборной? И пугают, и угрожают. Вы даже не представляете себе... Столько гадостей я не видел и не слышал за всю свою жизнь», — сказал Свищёв RT.

Ранее в Госдуме отреагировали на предложение депутата Верховной рады о форме сборной Украины.