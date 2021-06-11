Лещенко о сборной России на Евро-2020: надежда умирает последней

Народный артист России и болельщик «Динамо» Лев Лещенко поделился ожиданиями от выступления российской сборной на чемпионате Европы по футболу.

Народный артист России и болельщик «Динамо» Лев Лещенко поделился ожиданиями от выступления российской сборной на чемпионате Европы по футболу.

«Как говорят, надежда умирает последней. Хотя группа у нас совершенно не подарок — финны, датчане и бельгийцы. Конечно, если мы пройдём дальше, то будет просто отлично. Хотя мне кажется, это не совсем вероятно, мягко говоря. Мы не знаем, в какой форме находятся наши соперники. У нас же с этим показателем всё замечательно», — цитирует Лещенко «Спорт-Экспресс».

По словам артиста, он не догадывается, что придумал тренер сборной России Станислав Черчесов против Бельгии. Он отметил, что важно, чтобы в основе сыграл вратарь Антон Шунин, так как необходимо делать ставку на опытных игроков.

«Черчесов — молодец, он привлекает молодёжь в сборную. На своём стадионе команда может поймать какой-нибудь кураж, побегать тайм. Сумеем ли побегать так два тайма — очень большой вопрос», — добавил Лещенко.

Матч Бельгия — Россия состоится 12 июня. Встреча пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало игры — в 22:00 мск.

Евро-2020, перенесённый на 2021 год из-за пандемии коронавируса, пройдёт с 11 июня по 11 июля. Сборная России на групповом этапе сыграет с национальными командами Бельгии, Финляндии и Дании.

Ранее нападающий сборной России Артём Дзюба заявил, что помнит, какие неуступчивые защитники у сборной Бельгии.