Дзюба: прекрасно помню, какие неуступчивые защитники у сборной Бельгии

«Хотелось бы прежде всего играть в футбол, а не бороться. Мы всё же не только верхом играем, по ситуации. Я прекрасно помню, какие они неуступчивые в борьбе, сильные, организованные. Прекрасно понимаю, что требуется от меня. Буду пытаться выполнить то, что от меня требуют на поле. Опыт есть, мы проанализировали все свои предыдущие матчи с ними», — сказал Дзюба на пресс-конференции.
Матч Бельгия — Россия состоится 12 июня. Встреча пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало игры — в 22:00 мск.
Евро-2020, перенесённый на 2021 год из-за пандемии коронавируса, пройдёт с 11 июня по 11 июля. Сборная России на групповом этапе сыграет с национальными командами Бельгии, Финляндии и Дании.
Ранее главный тренер национальной команды Станислав Черчесов рассказал о состоянии защитника Марио Фернандеса и хавбека Дениса Черышева перед матчем с Бельгией.