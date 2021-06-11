В Петербурге рассказали о готовности города к старту Евро-2020

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал о готовности города к старту чемпионата Европы по футболу — 2020.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал о готовности города к старту чемпионата Европы по футболу — 2020.

«Санкт-Петербург подготовился к чемпионату Европы очень тщательно. Нам удалось взять под соответствующий контроль ситуацию с коронавирусной инфекцией, что дало возможность проводить чемпионат Европы с другими европейскими городами», — цитирует Беглова «Газета.Ru».

По словам губернатора, Петербург обеспечил на чемпионате Европы все международные стандарты безопасности.

«Мы выполняем все международные стандарты — и по поводу запасов коек, и других мероприятий, касаемых пандемии. Мы рады нашим гостям, здесь безопасно и комфортно», — сказал он.

Евро-2020, перенесённый на 2021 год из-за пандемии коронавируса, пройдёт с 11 июня по 11 июля.

Ранее сообщалось, что во львовской фан-зоне будут бесплатно наливать пиво за каждый гол Бельгии в ворота России.