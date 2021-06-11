Во львовской фан-зоне будут бесплатно наливать пиво за каждый гол Бельгии в ворота России

Организаторы Lviv Fan Festival будут бесплатно наливать по 100 бокалов пива за каждый мяч, который забьют игроки сборной Бельгии в ворота национальной команды России в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы по футболу — 2020.

Организаторы Lviv Fan Festival будут бесплатно наливать по 100 бокалов пива за каждый мяч, который забьют игроки сборной Бельгии в ворота национальной команды России в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы по футболу — 2020.

Об этом сообщается на странице Lviv Fan Festival в Instagram.

Матч Бельгия — Россия состоится 12 июня. Встреча пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало игры — в 22:00.

Евро-2020, перенесённый на 2021 год из-за пандемии коронавируса, пройдёт с 11 июня по 11 июля. Сборная России на групповом этапе сыграет с национальными командами Бельгии, Финляндии и Дании.

Ранее футболист сборной Финляндии назвал матч с Россией лучшим шансом взять три очка на Евро-2020.