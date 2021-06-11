Футболист сборной Финляндии назвал матч с Россией лучшим шансом взять три очка на Евро-2020

Защитник сборной Финляндии Роберт Иванов поделился ожиданиями от матча второго тура группового этапа чемпионата Европы по футболу — 2020 с национальной командой России.

Защитник сборной Финляндии Роберт Иванов поделился ожиданиями от матча второго тура группового этапа чемпионата Европы по футболу — 2020 с национальной командой России.

«Все считают сборную Финляндии аутсайдером группы, но цели у нашей команды амбициозные. Финляндии нечего терять. Поскольку в плей-офф могут выйти три команды из группы, то хватит, наверное, и одной победы. Лучший шанс взять три очка — матч с командой России, потому что Дания и Бельгия выглядят посильнее», — цитирует Иванова Delfi.

Также защитник поделился мнением о составе команды России.

«Надо играть плотнее с Артёмом Дзюбой. Но в команде России, помимо Артёма, есть и другие сильные футболисты. Мне нравится полузащитник Александр Головин. Матч с Россией будет очень интересным», — сказал он.

Матч Финляндия — Россия состоится 16 июня. Встреча пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало игры — в 16:00.

Евро-2020, перенесённый на 2021 год из-за пандемии коронавируса, пройдёт с 11 июня по 11 июля. Сборная России на групповом этапе сыграет с национальными командами Бельгии, Финляндии и Дании.