Экс-тренер «Рубина» прокомментировал исключение Мостового из заявки сборной России на Евро-2020

Бывший главный тренер казанского «Рубина» Ринат Билялетдинов прокомментировал исключение полузащитника петербургского «Зенита» Андрея Мостового из заявки сборной России на чемпионат Европы по футболу — 2020.

Бывший главный тренер казанского «Рубина» Ринат Билялетдинов прокомментировал исключение полузащитника петербургского «Зенита» Андрея Мостового из заявки сборной России на чемпионат Европы по футболу — 2020.

«Ещё долго будет изучаться, как подхватывается коронавирус. Слишком просто было бы всё, если бы наши футболисты маски не носили, контактировали или приходили непроверенные люди с поддельными ПЦР-тестами и прочее. Думаю, что в нашей команде с этим всё чисто и все предосторожности соблюдались», — цитирует Билялетдинова «Чемпионат».

По мнению тренера, полностью закрыть проблему коронавируса не удаётся во всём мире.

«Коронавирус очень изворотлив и живуч. Напрашиваются вопросы о форме протекания болезни. Возможно, Андрей Мостовой справится с ней за четыре-пять дней. Хочется, чтобы он вернулся, но его уже заменили на Романа Евгеньева. Тут ничего не предугадать, могу только искренне посочувствовать Мостовому», — сказал он.

Также, по мнению Билялетдинова, нужно определить работоспособность Мостового — как спортивную, так и жизненную.

«Главное, чтобы пронесло других наших футболистов, они же контактировали все», — сказал тренер.

Напомним, что Мостового в заявке сборной России в связи с неблагоприятным результатом ПЦР-тестирования полузащитника заменит защитник московского «Динамо» Роман Евгеньев.

Евро-2020, перенесённый на 2021 год из-за пандемии коронавируса, пройдёт с 11 июня по 11 июля. Сборная России на групповом этапе сыграет с национальными командами Бельгии, Финляндии и Дании.

Ранее стало известно, когда Евгеньев прибудет в расположение сборной России.