Стало известно, когда Евгеньев прибудет в расположение сборной России

Как сообщает пресс-служба национальной команды, защитник пропустит тренировку, запланированную на этот день.

Напомним, Евгеньев заменит полузащитника петербургского «Зенита» Андрея Мостового в заявке сборной России на чемпионат Европы по футболу — 2020 в связи с неблагоприятным результатом ПЦР-тестирования Мостового.

Евро-2020, перенесённый на 2021 год из-за пандемии коронавируса, пройдёт с 11 июня по 11 июля. Сборная России на групповом этапе сыграет с национальными командами Бельгии, Финляндии и Дании.

Ранее сообщалось, что Евгеньев заменит Мостового в заявке сборной России на Евро-2020.