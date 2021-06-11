Сорокин верит, что сборная России дойдёт до полуфинала Евро-2020

Генеральный директор оргкомитета российской части Евро-2020 Алексей Сорокин поделился ожиданиями от выступления сборной России на чемпионате Европы по футболу — 2020.

Генеральный директор оргкомитета российской части Евро-2020 Алексей Сорокин поделился ожиданиями от выступления сборной России на чемпионате Европы по футболу — 2020.

«Настроение боевое. Мы с нашими коллегами из Российского футбольного союза (РФС) регулярно общаемся. Оргкомитет Евро-2020 никогда не делает прогнозы, но мы надеемся, что национальная команда пройдёт как можно дальше. Будет приятно увидеть сборную России в Лондоне, где состоятся полуфиналы и финал чемпионата Европы», — цитирует Сорокина «Спорт-Экспресс».

Евро-2020, перенесённый на 2021 год из-за пандемии коронавируса, пройдёт с 11 июня по 11 июля. Сборная России на групповом этапе сыграет с национальными командами Бельгии, Финляндии и Дании.

Ранее в оргкомитете Евро-2020 рассказали, как будет отслеживаться соблюдение противовирусных правил на стадионе в Петербурге.