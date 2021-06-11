В оргкомитете Евро-2020 рассказали, как будут отслеживаться противовирусные правила на стадионе в Петербурге

Генеральный директор оргкомитета российской части Евро-2020 Алексей Сорокин ответил на вопрос, как будет отслеживаться соблюдение противовирусных правил непосредственно на трибунах чемпионата Европы по футболу — 2020.

Генеральный директор оргкомитета российской части Евро-2020 Алексей Сорокин ответил на вопрос, как будет отслеживаться соблюдение противовирусных правил непосредственно на трибунах чемпионата Европы по футболу — 2020.

«Ответственность каждого болельщика — соблюдать те антиковидные меры, которые приняты в России. Мы призываем всех зрителей на стадионах чемпионата Европы сохранять маску на лице в течение всего матча и не подвергать ни себя, ни окружающих опасности», — цитирует Сорокина «Спорт-Экспресс».

Также гендиректор оргкомитета Евро-2020 рассказал, будут ли выводить с трибун тех, кто откажется надеть маску.

«Начнут с предупреждения. Не понимаю, по какой причине болельщик может наотрез отказаться носить маску. Мы надеемся на сознательное отношение зрителей к своему здоровью и здоровью окружающих», — сказал он.

Евро-2020, перенесённый на 2021 год из-за пандемии коронавируса, пройдёт с 11 июня по 11 июля.

Ранее сообщалось, что российские болельщики не смогут посетить матч Россия — Дания на Евро-2020.