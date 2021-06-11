Российские болельщики не смогут посетить матч Россия — Дания на Евро-2020

Генеральный директор оргкомитета российской части Евро-2020 Алексей Сорокин ответил на вопрос, есть ли шанс допустить российских болельщиков на матч сборной России на чемпионате Европы по футболу — 2020 в Дании.

Генеральный директор оргкомитета российской части Евро-2020 Алексей Сорокин ответил на вопрос, есть ли шанс допустить российских болельщиков на матч сборной России на чемпионате Европы по футболу — 2020 в Дании.

«Это не прерогатива оргкомитета Евро-2020, но мы внимательно следим за развитием ситуации и считаем, что шансов нет. Это не зависит от Федерации футбола Дании, так что мы не можем предъявить претензии коллегам. Все зависит от позиции властей Дании», — цитирует Сорокина «Спорт-Экспресс».

Также гендиректор оргкомитета Евро-2020 рассказал, как Россия решает эту проблему.

«Правообладатель турнира — Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Сваливать решение проблемы на российские власти необоснованно», — сказал он.

Евро-2020, перенесённый на 2021 год из-за пандемии коронавируса, пройдёт с 11 июня по 11 июля. Сборная России на групповом этапе сыграет с национальными командами Бельгии, Финляндии и Дании.

Ранее сообщалось, что Бельгия и Финляндия рекомендовали своим гражданам не посещать Россию на Евро-2020.