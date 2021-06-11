Бельгия и Финляндия рекомендовали своим гражданам не посещать Россию на Евро-2020

Генеральный директор оргкомитета российской части Евро-2020 Алексей Сорокин ответил на вопрос, сколько иностранных болельщиков ожидается в Санкт-Петербурге во время чемпионата Европы по футболу — 2020.

Генеральный директор оргкомитета российской части Евро-2020 Алексей Сорокин ответил на вопрос, сколько иностранных болельщиков ожидается в Санкт-Петербурге во время чемпионата Европы по футболу — 2020.

«Точное количество вам не назову, но их будут тысячи. Половину стадиона они не заполнят, всё равно большая часть болельщиков — россияне», — цитирует Сорокина «Спорт-Экспресс».

По словам гендиректора оргкомитета Евро-2020, наибольшее количество иностранных болельщиков прибудет в Петербург из Финляндии.

«Болельщики будут, но не в ошеломляющем количестве. К сожалению, правительства некоторых стран издали рекомендации для граждан не посещать некоторые государства, в числе которых оказалась и Россия», — сказал он.

Сорокин ответил, какие именно страны дали рекомендации своим гражданам не посещать Россию.

«Насколько нам известно, Бельгия и Финляндия не рекомендовали посещать Россию своим гражданам», — сказал он.

Евро-2020, перенесённый на 2021 год из-за пандемии коронавируса, пройдёт с 11 июня по 11 июля.

Ранее сообщалось, что на стадионе в Петербурге будет продаваться пиво во время матчей Евро-2020.