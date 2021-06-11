На стадионе в Петербурге будет продаваться пиво во время матчей Евро-2020

Генеральный директор оргкомитета российской части Евро-2020 Алексей Сорокин ответил на вопрос о том, будет ли продаваться пиво на стадионе в Петербурге во время матчей чемпионата Европы по футболу — 2020.

Генеральный директор оргкомитета российской части Евро-2020 Алексей Сорокин ответил на вопрос о том, будет ли продаваться пиво на стадионе в Петербурге во время матчей чемпионата Европы по футболу — 2020.

«Будет, как и на чемпионате мира. И на стадионе, и в фан-зонах. Это наше обязательство, и Россия его выполнила», — цитирует Сорокина «Спорт-Экспресс».

Также гендиректор оргкомитета Евро-2020 рассказал о масочном режиме на стадионе.

«Масочный режим действует не только у нас, а в большинстве городов чемпионата Европы. На стадионах мы не можем отказать болельщикам в потреблении напитков», — сказал он.

Евро-2020, перенесённый на 2021 год из-за пандемии коронавируса, пройдёт с 11 июня по 11 июля.

Ранее Сорокин высказался о ситуации вокруг формы сборной Украины для Евро-2020.