На стадионе в Петербурге будет продаваться пиво во время матчей Евро-2020

«Будет, как и на чемпионате мира. И на стадионе, и в фан-зонах. Это наше обязательство, и Россия его выполнила», — цитирует Сорокина «Спорт-Экспресс».
Также гендиректор оргкомитета Евро-2020 рассказал о масочном режиме на стадионе.
«Масочный режим действует не только у нас, а в большинстве городов чемпионата Европы. На стадионах мы не можем отказать болельщикам в потреблении напитков», — сказал он.
Евро-2020, перенесённый на 2021 год из-за пандемии коронавируса, пройдёт с 11 июня по 11 июля.
Ранее Сорокин высказался о ситуации вокруг формы сборной Украины для Евро-2020.