Черышев поделился ожиданиями от выступления сборной России на Евро-2020

Полузащитник сборной России и испанской «Валенсии» Денис Черышев поделился ожиданиями от выступления национальной команды на чемпионате Европы по футболу — 2020.

Полузащитник сборной России и испанской «Валенсии» Денис Черышев поделился ожиданиями от выступления национальной команды на чемпионате Европы по футболу — 2020.

«С большим нетерпением жду чемпионата Европы. Я пропустил последние матчи из-за повреждения, но команда играла хорошо. Мы едем на чемпионат с большим энтузиазмом. Играть на Евро — мечта каждого ребёнка и одна из величайших целей для каждого игрока», — цитирует Черышева пресс-служба «Валенсии».

Также полузащитник поделился мнением о фаворитах чемпионата Европы.

«Фавориты Евро — Германия, Испания, Нидерланды, Франция. Но всегда могут быть сюрпризы», — сказал он.

Евро-2020, перенесённый на 2021 год из-за пандемии коронавируса, пройдёт с 11 июня по 11 июля. Сборная России на групповом этапе сыграет с национальными командами Бельгии, Финляндии и Дании.

Ранее Ионов поделился ожиданиями от Евро-2020.