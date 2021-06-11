Черышев поделился ожиданиями от выступления сборной России на Евро-2020

«С большим нетерпением жду чемпионата Европы. Я пропустил последние матчи из-за повреждения, но команда играла хорошо. Мы едем на чемпионат с большим энтузиазмом. Играть на Евро — мечта каждого ребёнка и одна из величайших целей для каждого игрока», — цитирует Черышева пресс-служба «Валенсии».
Также полузащитник поделился мнением о фаворитах чемпионата Европы.
«Фавориты Евро — Германия, Испания, Нидерланды, Франция. Но всегда могут быть сюрпризы», — сказал он.
Евро-2020, перенесённый на 2021 год из-за пандемии коронавируса, пройдёт с 11 июня по 11 июля. Сборная России на групповом этапе сыграет с национальными командами Бельгии, Финляндии и Дании.
Ранее Ионов поделился ожиданиями от Евро-2020.