Макрон высказался о вызове Бензема в сборную Франции на Евро-2020

Президент Франции Эммануэль Макрон высказал мнение о возвращении форварда мадридского «Реала» Карима Бензема в национальную сборную страны для выступления на чемпионате Европы.

Президент Франции Эммануэль Макрон высказал мнение о возвращении форварда мадридского «Реала» Карима Бензема в национальную сборную страны для выступления на чемпионате Европы.

«Были разные неприятные моменты, но для многих французов Бензема — это прежде всего великий чемпион. И я говорю не только о его юности в «Лионе». Он уехал в Испанию, но фанаты пристально следят за его игрой. Я также считаю, что он является примером для многих молодых людей с иммигрантским прошлым. Он действительно образец для них», — приводит слова Макрона RMC Sport.

Он отметил, что рад возвращению Бензема в сборную.

«Думаю, тренер сделал правильный выбор — на благо команды, на благо футбола. Также он совершил поступок, символичный для нации. Он показывает, что у вас могут быть разногласия, но люди меняются, взрослеют, исправляют свои ошибки. Бензема повзрослел — и как игрок, и как человек. Мы можем почувствовать это», — добавил президент Франции.

33-летний форвард впервые за шесть лет проводит сбор в составе национальной команды. Тогда он был отстранён от игр за сборную после конфликта с Матьё Вальбуэна и информации о шантаже партнёра по национальной команде.

В общей сложности в активе Бензема 27 голов и 19 результативных передач в 82 матчах за сборную.

Соперниками национальной сборной Франции на стартующем 11 июня чемпионате Европы станут команды Португалии, Германии и Венгрии.

Ранее сообщалось, что Бензема получил травму в контрольном матче с Болгарией.