Бензема получил травму в контрольном матче с Болгарией

Нападающий сборной Франции Карим Бензема получил повреждение в контрольном матче с национальной командой Болгарии в рамках подготовки к чемпионату Европы по футболу — 2020.

Нападающий сборной Франции Карим Бензема получил повреждение в контрольном матче с национальной командой Болгарии в рамках подготовки к чемпионату Европы по футболу — 2020.

Форвард, вышедший в стартовом составе на матч в Сен-Дени, был заменён уже на 38-й минуте из-за травмы. Вместо него на поле вышел Оливье Жиру.

Как сообщает Get French Football News, по предварительной информации из тренерского штаба сборной Франции, Бензема получил ушиб. Отмечается, что вероятность более серьёзного повреждения оценивается как низкая.

33-летний форвард впервые за шесть лет проводит сбор в составе национальной команды. Тогда он был отстранён от игр за сборную после конфликта с Матьё Вальбуэна и информации о шантаже партнёра по национальной команде.

Соперниками национальной сборной Франции на стартующем 11 июня чемпионате Европы станут команды Португалии, Германии и Венгрии.

Ранее сообщалось, что дубль Жиру помог Франции разгромить Болгарию в контрольном матче перед Евро-2020.