Сенников оценил шансы сборной России победить Бельгию на старте Евро-2020

Бывший защитник сборной России Дмитрий Сенников поделился ожиданиями от матча с национальной командой Бельгии на чемпионате Европы по футболу.

Бывший защитник сборной России Дмитрий Сенников поделился ожиданиями от матча с национальной командой Бельгии на чемпионате Европы по футболу.

«Нас ожидает сложный матч. Это однозначно. Свои трибуны должны как-то сказаться. Как и на чемпионате мира. Шансы всегда есть — посмотрим. Никто не знает, в каком состоянии будут бельгийцы, в каком будем мы. Всё это непредсказуемо. Здесь очень важно хорошо выглядеть физически, тогда есть хорошие шансы в игре», — приводит слова Сенникова «Матч ТВ».

Он отметил, что у российской команды небольшие шансы победить бельгийцев.

«Думаю, где-то 20%. Я думаю, есть хорошие шансы сыграть в первом матче вничью. Голы, мне кажется, будут. В любом случае мы будем играть на результат, от обороны. Думаю, будем пытаться быстро контратаковать. Хотя, может быть, и бельгийцы отдадут инициативу», — добавил Сенников.

Чемпионат Европы стартует 11 июня.

Матч сборных России и Бельгии, который станет для команд первым на турнире, состоится в Санкт-Петербурге 12 июня.

Ранее сообщалось, что Де Брёйне не поможет сборной Бельгии в матче с Россией на Евро-2020.