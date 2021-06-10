Сорокин — о возможной подаче Россией заявки на проведение Евро: это было бы очень логично

«Мне сложно говорить за коллег из РФС. Но я думаю, что это было бы очень логично. Самостоятельная заявка была бы вполне адекватна, учитывая нашу инфраструктурную готовность и наш опыт. Думаю, по ходу подготовки к этому турниру мы доказали УЕФА, что мы надёжный партнёр, готовый к любым поворотам сюжета и готовый оказать содействие. Если соответствующее решение будет принято со стороны УЕФА, то мы ещё раз себя покажем во всей красе», — приводит слова Сорокина «Спорт-Экспресс».

В рамках стартующего 11 июня Евро-2020 Санкт-Петербург примет семь матчей — шесть игр группового этапа и четвертьфинал.

Ранее сообщалось, что Дворцовый мост Санкт-Петербурга подсветят цветами Евро-2020 в дни матчей.