Дворцовый мост Санкт-Петербурга подсветят цветами Евро-2020 в дни матчей

Дворцовый мост и Большой проспект Петроградской стороны в Санкт-Петербурге в дни матчей чемпионата Европы по футболу будет подсвечен цветами турнира.

Дворцовый мост и Большой проспект Петроградской стороны в Санкт-Петербурге в дни матчей чемпионата Европы по футболу будет подсвечен цветами турнира.

Как сообщает пресс-служба администрации города, подсветку будут включать в 23:15 и отключать около 03:00 вместе с наружным освещением.

Официальным цветами турнира являются бирюзовый, оранжевый и зелёный.

В рамках стартующего 11 июня Евро-2020 Санкт-Петербург примет семь матчей: Бельгия — Россия (12 июня), Польша — Словакия (14 июня), Финляндия — Россия (16 июня), Швеция — Словакия (18 июня), Финляндия — Бельгия (21 июня), Швеция — Польша (23 июня), а также четвертьфинальный матч, запланированный на 2 июля.

Ранее сообщалось, что сборная России по футболу прибыла в Санкт-Петербург перед стартом на Евро-2020.