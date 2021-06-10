Кудряшов оценил свои шансы сыграть за сборную России на Евро-2020

Защитник сборной России Фёдор Кудряшов рассказал о ходе своего восстановления после травмы накануне старта чемпионата Европы по футболу.

Защитник сборной России Фёдор Кудряшов рассказал о ходе своего восстановления после травмы накануне старта чемпионата Европы по футболу.

«Поправлюсь ли ко второму или третьему матчу? Посмотрим. Не будем загадывать. Сделаю всё, чтобы сыграть. Динамика положительная есть, а дальше не могу ничего сказать», — приводит слова Кудряшова «РБ-Спорт».

34-летний Кудряшов травмировался на разминке перед контрольным матчем с Болгарией и не смог выйти в стартовом составе на игру.

Чемпионат Европы стартует 11 июня. Сборная России проведёт свой первый матч на Евро 12 июня с командой Бельгии.

Ранее был объявлен итоговый состав сборной России на Евро-2020.