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10 июня
Кудряшов оценил свои шансы сыграть за сборную России на Евро-2020
Защитник сборной России Фёдор Кудряшов рассказал о ходе своего восстановления после травмы накануне старта чемпионата Европы по футболу.
Кудряшов оценил свои шансы сыграть за сборную России на Евро-2020
  • globallookpress.com
Кудряшов оценил свои шансы сыграть за сборную России на Евро-2020
  • globallookpress.com
Защитник сборной России Фёдор Кудряшов рассказал о ходе своего восстановления после травмы накануне старта чемпионата Европы по футболу.

«Поправлюсь ли ко второму или третьему матчу? Посмотрим. Не будем загадывать. Сделаю всё, чтобы сыграть. Динамика положительная есть, а дальше не могу ничего сказать», — приводит слова Кудряшова «РБ-Спорт».

34-летний Кудряшов травмировался на разминке перед контрольным матчем с Болгарией и не смог выйти в стартовом составе на игру.

Чемпионат Европы стартует 11 июня. Сборная России проведёт свой первый матч на Евро 12 июня с командой Бельгии.

Ранее был объявлен итоговый состав сборной России на Евро-2020.

Новости smi2.ru
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