Кроос заявил, что Германии будет не до экспериментов в матче Евро-2020 с Францией

Полузащитник сборной Германии Тони Кроос поделился ожиданиями от матча с командой Франции на чемпионате Европы по футболу.

Полузащитник сборной Германии Тони Кроос поделился ожиданиями от матча с командой Франции на чемпионате Европы по футболу.

«Нам надо прибавлять, особенно в плане тактики. С 15 июня экспериментировать уже не получится. Если мы начнём пробовать что-то новое против команды вроде Франции, у нас будут проблемы», — приводит слова Крооса Goal.

Соперниками сборной Германии на стартующем 11 июня Евро-2020 станут команды Франции, Португалии и Венгрии. В первом матче на турнире, который состоится 15 июня, немецкая команда сыграет с действующими чемпионами мира.

Ранее Эден Азар рассказал, готов ли сыграть с Россией в первом матче на Евро-2020.