Джикия назвал козыри сборной России на Евро-2020

Защитник сборной России по футболу Георгий Джикия высказал мнение о козырях национальной команды на предстоящем чемпионате Европы.

Защитник сборной России по футболу Георгий Джикия высказал мнение о козырях национальной команды на предстоящем чемпионате Европы.

«Главный козырь — командная игра, настрой каждого футболиста, желание дополнять друг друга. Второй — болельщики, третий — наши «легионеры». Я имею ввиду Головина, Миранчука и Черышева», — приводит слова Джикии спортивный отдел «Российской газеты».

Он отметил, что если сравнивать Головина, Миранчука и Черышева с самими собой пятилетней давности, то их прогресс очевиден.

«Они играют в европейских топ-лигах, и когда такие футболисты приезжают в сборную, это добавляет команде уровня», — добавил защитник.

Чемпионат Европы стартует 11 июня. Сборная России проведёт свой первый матч на Евро-2020 12 июня с командой Бельгии.

Ранее был объявлен итоговый состав сборной России на Евро-2020.