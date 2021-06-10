Джикия назвал козыри сборной России на Евро-2020

«Главный козырь — командная игра, настрой каждого футболиста, желание дополнять друг друга. Второй — болельщики, третий — наши «легионеры». Я имею ввиду Головина, Миранчука и Черышева», — приводит слова Джикии спортивный отдел «Российской газеты».
Он отметил, что если сравнивать Головина, Миранчука и Черышева с самими собой пятилетней давности, то их прогресс очевиден.
«Они играют в европейских топ-лигах, и когда такие футболисты приезжают в сборную, это добавляет команде уровня», — добавил защитник.
Чемпионат Европы стартует 11 июня. Сборная России проведёт свой первый матч на Евро-2020 12 июня с командой Бельгии.
Ранее был объявлен итоговый состав сборной России на Евро-2020.