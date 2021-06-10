Роналду: я ощущаю себя так, словно впервые на Евро

«Мы уважаем все команды. Лёгких матчей не будет. Я ощущаю себя так, словно впервые на Евро. Я сейчас так же мотивирован, как и в 2004 году, когда впервые попал на чемпионат Европы. Возможно, даже сильнее. Мы действующие чемпионы и снова входим в число претендентов на трофей. Обещать триумф, делать прогнозы смысла нет. Могу пообещать лишь что мы в каждом матче будем играть на победу», — приводит слова Роналду Football Italia.

Соперниками сборной Португалии на стартующем 11 июня Евро-2020 станут команды Франции, Германии и Венгрии.

Ранее сообщалось, что Кевин де Брёйне не тренировался с основной группой сборной Бельгии перед стартом Евро-2020.