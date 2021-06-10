Де Брёйне не тренировался с основной группой сборной Бельгии перед стартом Евро-2020

Полузащитник сборной Бельгии Кевин де Брёйне не работает в основной группе команды перед матчем первого тура Евро-2020 с Россией.

Полузащитник сборной Бельгии Кевин де Брёйне не работает в основной группе команды перед матчем первого тура Евро-2020 с Россией.

Об этом сообщает Nieuwsblad.be. По информации источника, футболист присутствует на тренировке команды, но даже не надевал бутсы.

29 мая футболист получил переломы носа и левой глазницы в финальном матче Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Челси» (0:1) в столкновении с защитником соперника Антонио Рюдигером.

Поединок первого тура Евро-2020 между Бельгией и Россией состоится 12 июня. Начало матча — в 22:00 мск.

Ранее футбольный судья Игорь Федотов высказался об арбитре, назначенном на матч Евро-2020 Бельгия — Россия.