Федотов высказался об арбитре, назначенном на матч Евро-2020 Бельгия — Россия

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Футбольный арбитр Игорь Федотов поделился мнением об испанском судье Матеу Лаосе, которого назначили на матч первого тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 между сборными Бельгии и России.
Федотов высказался об арбитре, назначенном на матч Евро-2020 Бельгия — Россия
  • © Daisuke Nakashima/AFLO
  • globallookpress.com

«Матеу Лаос отсудил финал Лиги чемпионов хорошо, мне понравилось. Он давал бороться, ошибок не было. Всё с судейством в матче с Бельгией должно быть хорошо. Я думаю, что преднамеренных ошибок не будет, плюс есть VAR — от него ждут многого, его будут продвигать. От данного арбитра ждём только хорошего. У нас группа серьёзная, и на первый матч поставили топового арбитра. Они все топовые на турнире, но этот человек хорошо отработал финал Лиги чемпионов. Для нас хорошо, что будет он, а не кто-нибудь неизвестный», — цитирует Федотова «Чемпионат».

Матч Бельгия — Россия пройдёт 12 июня в Санкт-Петербурге. Время начала встречи — 22:00.

Ранее сообщалось, что матч Бельгия — Россия на Евро-2020 обслужат испанские арбитры.

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