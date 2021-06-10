Черчесов — о матче с Бельгией: нельзя устраивать день открытых дверей в День России

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопрос о том, является ли национальная команда Бельгии фаворитом в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы по футболу — 2020.

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопрос о том, является ли национальная команда Бельгии фаворитом в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы по футболу — 2020.

«На бумаге — да, но футбол — это футбол. Быть лучшим вообще и быть лучшим в частности — это абсолютно разные вещи. Силы иногда бывают разные, и сильные стороны у соперников бывают разные», — сказал Черчесов в интервью Youtube-каналу Соловьёв LIVE.

Тренер отметил, что во встрече с командой Бельгии сборной России всё надо учесть.

«Нельзя устраивать день открытых дверей в День России», — заявил он.

Матч Бельгия — Россия состоится 12 июня. Встреча пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало игры — в 22:00 мск.

Евро-2020, перенесённый на 2021 год из-за пандемии коронавируса, пройдёт с 11 июня по 11 июля. Сборная России на групповом этапе сыграет с национальными командами Бельгии, Финляндии и Дании.

День России ежегодно отмечается 12 июня с 1992 года в день принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР.

Ранее был объявлен итоговый состав сборной России на Евро-2020.