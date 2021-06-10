В МИД России прокомментировали решение УЕФА по форме сборной Украины

Комментарий по поводу решения спортивной ассоциации российский дипломат разместила в своём Telegram-канале.

«Становитесь спортивными героями — и будет вам слава. Именно так, а не националистическими лозунгами следует прославлять родину», — написала Захарова.

В УЕФА ранее заявили, что лозунг «считается политическим по своей природе, имеющим историческое и милитаристское значение», а потому не должен быть размещён.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал форму украинской сборной для Евро-2020 «умеющей шокировать».