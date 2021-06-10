Соболев поделился ожиданиями от матча Евро-2020 Бельгия — Россия

Нападающий сборной России Александр Соболев поделился ожиданиями от матча первого тура группового этапа чемпионата Европы по футболу — 2020 с национальной командой Бельгии.

Нападающий сборной России Александр Соболев поделился ожиданиями от матча первого тура группового этапа чемпионата Европы по футболу — 2020 с национальной командой Бельгии.

«Сборная Бельгии — фаворит, с этим никто не спорит. Они очень сильны, но в отдельно взятом матче может произойти что угодно. Мы никого не боимся и сделаем всё возможное и невозможное, чтобы проявить себя с лучшей стороны», — цитирует Соболева «Российская газета».

Также нападающий поделился мнением о выступлении сборной России на чемпионате Европы.

«Мы пока думаем только о матче с Бельгией, а там уже видно будет. Никаких других мыслей у нас нет», — сказал он.

Матч Бельгия — Россия состоится 12 июня. Встреча пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало игры — в 22:00.

Евро-2020, перенесённый на 2021 год из-за пандемии коронавируса, пройдёт с 11 июня по 11 июля. Сборная России на групповом этапе сыграет с национальными командами Бельгии, Финляндии и Дании.

Ранее был объявлен итоговый состав сборной России на Евро-2020.