УЕФА призвал болельщиков уважать игроков, которые будут преклонять колено на Евро-2020

В Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) призвали болельщиков проявить уважение по отношению к национальным командам и игрокам, которые будут вставать на одно колено в поддержку движения Black Lives Matter перед началом матчей на чемпионате Европы по футболу — 2020.

В Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) призвали болельщиков проявить уважение по отношению к национальным командам и игрокам, которые будут вставать на одно колено в поддержку движения Black Lives Matter перед началом матчей на чемпионате Европы по футболу — 2020.

«УЕФА не приемлет расизм, и каждый игрок, который захочет потребовать равенства между людьми с помощью преклонения колена, сможет сделать это», — цитирует заявление представителя УЕФА Daily Mail.

Евро-2020, перенесённый на 2021 год из-за пандемии коронавируса, пройдёт с 11 июня по 11 июля.

Ранее нападающий сборной Ирландии призвал УЕФА принять меры после освистывания игроков за преклонение колена.