Нападающий сборной Ирландии призвал УЕФА принять меры после освистывания игроков за преклонение колена

Нападающий сборной Ирландии Чедози Огбене обратился в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) после того, как игроки были освистаны болельщиками, поскольку встали на колено перед товарищеским матчем с национальной командой Венгрии.

Нападающий сборной Ирландии Чедози Огбене обратился в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) после того, как игроки были освистаны болельщиками, поскольку встали на колено перед товарищеским матчем с национальной командой Венгрии.

«Надеемся, что УЕФА примет более строгие меры и найдёт решение проблемы. Это сложная задача, найти решение в одночасье не получится. Я стараюсь не беспокоиться об этом, просто сосредотачиваюсь на игре. Наша команда разнообразная, но мы все вместе», — цитирует Огбене BBC.

По словам нападающего, он счастлив, что игроки продолжают настаивать на том, насколько важно принимать всех такими, какие они есть, и просвещать людей.

«Я горжусь командой. Темнокожие люди борются с расизмом и дискриминацией многие годы. В спорте этому нет места», — сказал он.

Встреча состоялась 8 июня в Будапеште и завершилась со счётом 0:0.

Перед началом игры прошла акция в поддержку движения Black Lives Matter.

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