Ловрен: Хорватии нравится, что нас считают тёмной лошадкой Евро-2020

«Сборной Хорватии нравится, что нас считают тёмной лошадкой чемпионата Европы и никто на нас не ставит, говоря о претендентах на победу. Я думаю, что это лучший способ, чтобы добиться триумфа», — цитирует Ловрена Sky Sports.

Защитник отметил, что за последние два-три года в сборной Хорватии сменилось много игроков, но молодое поколение понимает, что без упорной работы многого не добьёшься.

«Хорошее выступление на крупном международном турнире зависит от мелких деталей. Именно они и помогли нам дойти до финала чемпионата мира 2018 года», — сказал он.

Евро-2020, перенесённый на 2021 год из-за пандемии коронавируса, пройдёт с 11 июня по 11 июля.

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