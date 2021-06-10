Защитник сборной Англии пообещал попробовать пиво в случае победы на Евро-2020

«Знаете, что я до сих пор не пробовал пива? Мне 22 года, а я никогда его не пил, ни пинты! Люди удивляются, но мне просто не нравится запах пива, поэтому я никогда не подходил к нему», — цитирует Райса Goal.

Защитник ответил на вопрос, готов ли он попробовать пиво в случае победы сборной Англии на чемпионате Европы.

«Да. Я попробую, но, наверное, выплюну!» — сказал он.

Евро-2020, перенесённый на 2021 год из-за пандемии коронавируса, пройдёт с 11 июня по 11 июля.

Ранее сообщалось, что «Матч ТВ» выпустил маску в Instagram к Евро-2020.