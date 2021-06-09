«Матч ТВ» выпустил маску в Instagram к Евро-2020

«Матч ТВ» выпустил специальную маску в Instagram для болельщиков сборной России перед чемпионатом Европы по футболу — 2020.

«Матч ТВ» выпустил специальную маску в Instagram для болельщиков сборной России перед чемпионатом Европы по футболу — 2020.

Болельщиков ждёт маска с непредсказуемым развитием в сториз. Сначала появится условие: «Если Россия выйдет из группы, то я…». Затем случайным образом маска выберет продолжение фразы и назовёт задание.

Найти маску и дать своё обещание к чемпионату Европы можно на странице «Матч ТВ» в Instagram.

Евро-2020, перенесённый на 2021 год из-за пандемии коронавируса, пройдёт с 11 июня по 11 июля. Сборная России на групповом этапе сыграет с национальными командами Бельгии, Финляндии и Дании.

Ранее Дивеев поделился ожиданиями от выступления сборной России на Евро-2020.